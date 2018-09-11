Мужская сборная России провела тренировку в Бари перед стартом на ЧМ 2018

Мужская сборная России в Бари (Италия) ведёт подготовку к чемпионату мира 2018. 12 сентября подопечные Сергея Шляпникова проведут свой первый матч на турнире — с командой Австралии. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Видео с тренировки сборной России доступно на «Чемпионате».

На первом групповом этапе сборная России также сыграет с командами Камеруна, Сербии, США и Туниса. Борьбу на второй стадии продолжат по четыре лучшие команды от каждой группы.

Чемпионат мира по волейболу 2018 стартовал 9 сентября двумя матчами с участием хозяев соревнований. Сборная Италии в Риме в трёх партиях обыграла команду Японии со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:23), а болгары в Варне победили финнов — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).