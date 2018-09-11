Ещё
Мужская сборная России провела тренировку в Бари перед стартом на ЧМ 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России провела тренировку в Бари перед стартом на ЧМ 2018 

Чемпионат.com + ещё 11 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Мужская сборная России в Бари (Италия) ведёт подготовку к чемпионату мира 2018. 12 сентября подопечные Сергея Шляпникова проведут свой первый матч на турнире — с командой Австралии. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
Видео с тренировки сборной России доступно на «Чемпионате».
На первом групповом этапе сборная России также сыграет с командами Камеруна, Сербии, США и Туниса. Борьбу на второй стадии продолжат по четыре лучшие команды от каждой группы.
Чемпионат мира по волейболу 2018 стартовал 9 сентября двумя матчами с участием хозяев соревнований. Сборная Италии в Риме в трёх партиях обыграла команду Японии со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:23), а болгары в Варне победили финнов — 3:0 (25:21, 25:19, 25:22).
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России Станислава Черчесова сыграет с чехами в Ростове-на-Дону Россия — Чехия: хозяева объявили стартовый состав на товарищеский матч Сербия не сумела одолеть Румынию в Лиге наций, Шотландия обыграла Албанию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой60
«Каждая тварь ответит за свои слова»128
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве249
Загитову списали со счетов28
Черышев сделал заявление после сообщений о допинге1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение