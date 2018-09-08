Бубнов: «Игра сборной России не впечатлила, тем более на фоне Турции»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Турцией (2:1) в матче Лиги наций.

"Не могу сказать, что игра сборной России меня впечатлила, тем более на фоне турок. Наши атаки в основном шли с ходу или после розыгрыша стандартов, а вот контроль мяча и позиционное наступление оставляли желать лучшего. Из позитивного отметил бы также высокий прессинг, в котором участвовала вся команда. В любом случае игра далека от идеала, и если бы турки в начале второго тайма не совершили ошибку, неизвестно, чем бы все обернулось.

С одной стороны, сборная неплохо смотрелась функционально, но сезон только начался, поэтому иной картины и не ждал. В то же время те, кто играл на ЧМ-2018, к концу встречи явно начали выдыхаться.

До перерыва мы переигрывали турок и должны были забивать больше одного мяча, а во втором тайме инициатива была на стороне хозяев. Если брать по моментам, то матч вполне мог закончиться вничью. В любом случае для стартового матча это отличный результат", — сказал Бубнов.

В следующем матче в Лиге наций сборная России встретится с командой Швеции на своем поле 11 ноября.