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Бубнов: «Игра сборной России не впечатлила, тем более на фоне Турции»
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Бубнов: «Игра сборной России не впечатлила, тем более на фоне Турции» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Турцией (2:1) в матче Лиги наций.
"Не могу сказать, что игра сборной России меня впечатлила, тем более на фоне турок. Наши атаки в основном шли с ходу или после розыгрыша стандартов, а вот контроль мяча и позиционное наступление оставляли желать лучшего. Из позитивного отметил бы также высокий прессинг, в котором участвовала вся команда. В любом случае игра далека от идеала, и если бы турки в начале второго тайма не совершили ошибку, неизвестно, чем бы все обернулось.
С одной стороны, сборная неплохо смотрелась функционально, но сезон только начался, поэтому иной картины и не ждал. В то же время те, кто играл на ЧМ-2018, к концу встречи явно начали выдыхаться.
До перерыва мы переигрывали турок и должны были забивать больше одного мяча, а во втором тайме инициатива была на стороне хозяев. Если брать по моментам, то матч вполне мог закончиться вничью. В любом случае для стартового матча это отличный результат", — сказал Бубнов.
В следующем матче в Лиге наций сборная России встретится с командой Швеции на своем поле 11 ноября.
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