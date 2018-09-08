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Кирьяков: «Победить сборную Турцию на её стадионе — серьёзный результат»
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Кирьяков: «Победить сборную Турцию на её стадионе — серьёзный результат» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал победу национальной команды над Турцией (2:1) в матче Лиги наций.
"Прежде всего, были важны три очка. Кроме того, наши довольно-таки уверенно играли, выглядели солидно, несмотря на погрешности в обороне. В первом тайме неплохо переходили в контратаку, имели шансы увеличить счет. Жалко, что один из первых опасных моментов возле наших ворот завершился голом: немного не доработали — не оказалось нашего игрока, чтобы предотвратить удар соперника. Во втором тайме, забили быстрый гол, играли по счёту и достаточно уверенно оборонялись. Считаю, что победа заслуженная, а счёт по игре.
Обыграть Турцию на её стадионе — серьёзный результат. Эту планку надо держать и требовать от ребят, что обыгрывать нужно любого соперника. Тем более что после чемпионата мира мы котируемся выше, чем соперники по группе. Надеюсь, наша команда победит дома и шведов, и турок и сможет себя чувствовать уверенно в борьбе за дополнительную путевку", — сказал Кирьяков.
Следующий поединок в Лиге наций сборная России проведет с командой Швеции на своём поле 11 ноября.
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