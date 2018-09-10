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Чествование чемпионов мира после матча Франция — Нидерланды (фото, видео)
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Чествование чемпионов мира после матча Франция — Нидерланды (фото, видео) 

Чемпионат.com + ещё 11 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Первый домашний матч после Кубка мира — отличный повод для грандиозной чемпионской вечеринки!
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала на своём поле команду Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Эта игра стала для французов первой домашней после победы на ЧМ-2018, в связи с чем после финального свистка игроки и болельщики отпраздновали победу на мундиале.
Да что мы рассказываем — это надо видеть! Вот, полюбуйтесь!
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