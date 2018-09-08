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Александр Ерохин: Чемпионат мира закончился, эмоции продолжаются
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Александр Ерохин: Чемпионат мира закончился, эмоции продолжаются 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поздравил российских болельщиков с победой над Турцией (2:1) в первом матче команды в Лиге наций.
«С победой! Чемпионат мира закончился, эмоции продолжаются», — написал Ерохин в инстаграме.
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С победой✊🇷🇺 ЧМ закончился, эмоции продолжаются😤 #СборнаяРоссии #21  Публикация от Александр Ерохин (@erokhin___alexander)
7 Сен 2018 в 5:16 PDT  Накануне сборная России победила Турцию в Трабзоне. Голы в воротах хозяев забили полузащитник Денис Черышев и форвард Артем Дзюба.
Ерохин вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.
Теперь 10 сентября сборная России примет Чехию в товарищеском матче в Ростове-на-Дону.
Напомним, минувшим летом на домашнем чемпионате мира сборная России впервые в своей истории дошла до ¼ финала.
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