Денис Черышев: «Сборная России сплочена и на позитиве»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над командой Турции (2:1) в стартовом матче Лиги наций. Игрок провел на поле 79 минут и забил первый во встрече гол на 13-й минуте. Видео с забитым мячом можно посмотреть — здесь.

"Мы показали хорошую игру, особенно в первом тайме, у нас было много моментов, чтобы поразить ворота соперника. Во второй половине встречи собрались, забили второй мяч и затем уже играли от обороны. Мой гол? Я верил, что мяч до меня долетит, так и получилось. Я постарался щечкой пробить и получилось красиво забить. Главное, что команда победила и мы идем дальше в Лиге наций. Про себя могу сказать, что усталость сказывается, я провел только третью игру в новом сезоне. Команда сплоченная и на позитиве, дай Бог продолжим также, но нам еще есть, над чем работать.

Ранее «Валенсия» поздравила Черышева с голом в ворота Турции.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия — Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи — в 19.00 (время московское)

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