Петржела заявил, что ему было стыдно за сборную Чехии по футболу в матче против россиян

В понедельник сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на— Дону.

"К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии. Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче. При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать", — сказал Петржела.

"Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", — добавил собеседник ТАСС.

"Хотелось бы отметить грамотный подход к формированию сборной России. В чемпионате России на сегодняшний день есть масса футболистов, которые могут выступать на международном уровне в составе национальной сборной, в этом плане у главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть полный карт-бланш. Он постоянно дает молодым ребятам шанс, как вы видите, это приносит определенные плоды", — заключил Петржела.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.