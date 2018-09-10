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Петржела заявил, что ему было стыдно за сборную Чехии по футболу в матче против россиян
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Петржела заявил, что ему было стыдно за сборную Чехии по футболу в матче против россиян 

ТАСС + ещё 35 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил, что ему было стыдно за национальную команду Чехии по футболу в товарищеском матче против сборной России. Об этом он сообщил ТАСС.
В понедельник сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на— Дону.
"К сожалению, у меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет в товарищеском матче между сборными России и Чехии. Мне стыдно за тот футбол, который показала команда Чехии в этом матче. При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло, все это конечно грустно, но это надо признать", — сказал Петржела.
"Игроки чешской сборной могут хорошо выступать на клубном европейском уровне, однако на уровне национальных команд все выглядит сущим кошмаром. Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", — добавил собеседник ТАСС.
"Хотелось бы отметить грамотный подход к формированию сборной России. В чемпионате России на сегодняшний день есть масса футболистов, которые могут выступать на международном уровне в составе национальной сборной, в этом плане у главного тренера сборной России Станислава Черчесова есть полный карт-бланш. Он постоянно дает молодым ребятам шанс, как вы видите, это приносит определенные плоды", — заключил Петржела.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.
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