Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку накануне матча с чехами 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит предматчевую тренировку накануне контрольной игры с командой Чехии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В пятницу сборная России обыграла команду Турции (2:1) в выездном матче Лиги наций. После игры расположение сборной покинули нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов, у которых были диагностированы повреждения. Таким образом, в предматчевой тренировке накануне встречи с чехами принимают участие три вратаря и 20 полевых игроков.
Матч Россия — Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, начало — 19:00 мск.