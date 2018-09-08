Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. / ТАСС /. Команда России по футболу в полном составе проводит восстановительную тренировку после матча Лиги наций против сборной Турции, занятие проходит на стадионе «Локомотив». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу сборная России в первом матче Лиги наций обыграла в Трабзоне команду Турции со счетом 2:1. Сразу после игры команда отправилась в Ростов-на-Дону, где 10 сентября проведет товарищеский матч с чехами.

Все остальные игроки проводят восстановительную тренировку.