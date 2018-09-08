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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в Ростове-на-Дону
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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в Ростове-на-Дону 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Команда России по футболу в полном составе проводит восстановительную тренировку после матча Лиги наций против сборной Турции, занятие проходит на стадионе «Локомотив». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В пятницу сборная России в первом матче Лиги наций обыграла в Трабзоне команду Турции со счетом 2:1. Сразу после игры команда отправилась в Ростов-на-Дону, где 10 сентября проведет товарищеский матч с чехами.
После игры с турками команду покинули нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов, у которых были диагностированы повреждения. «Дзюба и Кудряшов улетели ночью, у них незначительные повреждения», — сообщили журналистам в пресс-службе Российского футбольного союза.
Все остальные игроки проводят восстановительную тренировку.
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