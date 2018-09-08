Сборная России прилетела в Ростов-на-Дону после победы над Турцией 

Национальная сборная России по футболу после победы на Турцией со счетом 2:1 прилетела в Ростов-на-Дону.
Об этом сообщили в аэропорту «Платов», где российскую команду встретили в ночь с 7 на 8 сентября.
Товарищеский матч со сборной Чехии состоится 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена». Ожидается аншлаг — при общей вместимости стадиона в 45 тысяч человек, свыше 40 тысяч билетов уже продано.
Среди игроков российской сборной — нападающий ФК «Ростов» Алексей Ионов. Капитан сборной России Артём Дзюба часть карьеры также играл за ростовский клуб.