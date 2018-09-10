Сборные России и Чехию встретятся в товарищеском матче в Ростове-на-Дону 

В 19:00 на стадионе «Ростов Арена» начнется товарищеский матч сборных России и Чехии. Главный тренер россиян Станислав Черчесов отметил, что это встреча станет хорошим шансом для многих футболистов доказать, что они достойны играть за сборную. Сборная России встречалась с чехами всего три раза. Дважды на чемпионатах Европы — в 1996 году россияне в группе сыграли вничью со счетом 3:3 с будущим финалистом турнира, а в 2012 году в первом матче группы сборная России одержала разгромную победу (4:1). Правда, в плей-офф тогда вышли чехи, а не россияне. Наконец, два года назад наша сборная уступила чешской команде в товарищеском матче перед чемпионатом Европы во Франции (1:2).