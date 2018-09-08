Ещё
Роман Зобнин: В конце матча с Турцией подсели и играли по счету
Далее:
Читайте также:
Ещё
Громкий секс-скандал разгорелся в США
Громкий секс-скандал разгорелся в США

Роман Зобнин: В конце матча с Турцией подсели и играли по счету 

Советский спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— На матче была хорошая атмосфера. Мы не в первый раз играем в Турции. Как и в прошлый раз, полный стадион, все болельщики поддерживают сборную. Но у нас все ребята опытные и привыкли играть на выезде, поэтому при такой атмосфере нам было хорошо играть.
Георгий Джикия: Безумно рад вернуться в сборную России
Пропущенный гол психологически нас чуть убил. Хорошо, что в самом начале второго тайма нам удалось забить второй гол. А в конце мы, конечно, уже подсели. Силенок не хватало, играли по счету.
Было слышно сектор с российскими болельщиками. Спасибо тем, кто приехал на матч и поддержал нас. Для нас это очень важно. Ждем всех в Ростове, — рассказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной России, которое было опубликовано в Twitter.
Добавим, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Роман Зобнин: «В конце матча подсели и играли по счету» pic.twitter.com/Zi3aUpdD1R
— Сборная России (@TeamRussia) 8 сентября 2018 г.
Советский спорт: последние новости
В субботу сборная России проведет тренировку на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону Футболисты сборной России прилетели в турецкий Трабзон (видео) Юрген Клопп: Оставьте сборную Германии в покое, и она вернется
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лечила рак укусами комаров и умерла у меня на руках»19
Над звездой российского сборной нависла угроза7
Громкий секс-скандал разгорелся в США2
Звезда бросила Англию ради «Спартака»11
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой29
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение