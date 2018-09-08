Роман Зобнин: В конце матча с Турцией подсели и играли по счету

— На матче была хорошая атмосфера. Мы не в первый раз играем в Турции. Как и в прошлый раз, полный стадион, все болельщики поддерживают сборную. Но у нас все ребята опытные и привыкли играть на выезде, поэтому при такой атмосфере нам было хорошо играть.

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Пропущенный гол психологически нас чуть убил. Хорошо, что в самом начале второго тайма нам удалось забить второй гол. А в конце мы, конечно, уже подсели. Силенок не хватало, играли по счету.

Было слышно сектор с российскими болельщиками. Спасибо тем, кто приехал на матч и поддержал нас. Для нас это очень важно. Ждем всех в Ростове, — рассказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной России, которое было опубликовано в Twitter.

Добавим, что 10 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чехии. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Роман Зобнин: «В конце матча подсели и играли по счету» pic.twitter.com/Zi3aUpdD1R

— Сборная России (@TeamRussia) 8 сентября 2018 г.