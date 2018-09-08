Сергей Кирьяков: Сборная России сыграла на хорошем уровне для первого матча после ЧМ-2018 

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:1) в Трабзоне.
«Для первого после чемпионата мира матча наша сборная сыграла на хорошем уровне, — приводит «Р-Спорт» слова Кирьякова. — Добыли важные три очка и смотрелись довольно неплохо, уверенно и солидно. Команда с первых минут действовала достаточно надежно в обороне.
Не давали сопернику что-то создавать, а завладев мячом, старались контратаковать. И одна из быстрых атак завершилась голом, Денис Черышев очень здорово попал по мячу и забил».
Напомним, голы в ворота сборной Турции забили полузащитник Денис Черышев и форвард Артем Дзюба.