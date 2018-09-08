Ещё
Сергей Кирьяков: Сборная России сыграла на хорошем уровне для первого матча после ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Кирьяков: Сборная России сыграла на хорошем уровне для первого матча после ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:1) в Трабзоне.
«Для первого после чемпионата мира матча наша сборная сыграла на хорошем уровне, — приводит «Р-Спорт» слова Кирьякова. — Добыли важные три очка и смотрелись довольно неплохо, уверенно и солидно. Команда с первых минут действовала достаточно надежно в обороне.
Не давали сопернику что-то создавать, а завладев мячом, старались контратаковать. И одна из быстрых атак завершилась голом, Денис Черышев очень здорово попал по мячу и забил».
Напомним, голы в ворота сборной Турции забили полузащитник Денис Черышев и форвард Артем Дзюба.
Советский спорт: последние новости
В субботу сборная России проведет тренировку на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону Российские пляжники уверенно обыграли украинцев в матче суперфинала Евролиги Сборная Албании переиграла Израиль в матче Лиги наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Россия продолжает побеждать18
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой29
«Все, конец»93
Прыжок в историю: ученица Тутберидзе исполнила невероятное19
Все включено. Россия сломила Турцию19
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение