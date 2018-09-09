Мужская сборная России по регби-7 выиграла бронзу чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

На заключительном этапе континентального первенства, который проходил в Польше, россияне уверенно вышли в четвертьфинал, выиграв все три матча в подгруппе. Путь в полуфинал сборной России по регби-7 преградила команда Франции, одержавшая победу над россиянами со счётом 24:21. В турнире за 5-8-е места российские регбисты сначала победили шведов со счётом 26:7, а затем одолели сборную Испании — 26:17.

Первое место на этапе в Польше заняла команда Ирландии, в финале разгромившая немцев — 35:5. Третьей стала сборная Португалии, обыгравшая французов — 26:14.

В общем зачёте чемпионата Европы победу одержали ирландцы (76 очков). Серебряными призёрами стали немцы (60), бронзовыми — россияне (56).