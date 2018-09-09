Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место на чемпионате Европы

ТАСС , 9 сентября. Мужская сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по регби-7, заключительный этап которого прошел в Польше.

Сборная России в четвертьфинале этапа в Лодзе проиграла команде Франции со счетом 21:24. В полуфинале турнира за 5-8-е места россияне победили шведов (26:7), в матче за пятое место — испанцев (26:17).

Выиграли этап в Польше ирландцы, обыгравшие в финале немцев (35:5), третьими стали португальцы.

Чемпионом Европы стала сборная Ирландии, на втором месте команда Германии. В прошлом году россияне победили на чемпионате Европы.