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Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место на чемпионате Европы
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Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место на чемпионате Европы 

ТАСС + ещё 6 8 минут назад
ТАСС, 9 сентября. Мужская сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по регби-7, заключительный этап которого прошел в Польше.
Сборная России в четвертьфинале этапа в Лодзе проиграла команде Франции со счетом 21:24. В полуфинале турнира за 5-8-е места россияне победили шведов (26:7), в матче за пятое место — испанцев (26:17).
Выиграли этап в Польше ирландцы, обыгравшие в финале немцев (35:5), третьими стали португальцы.
Чемпионом Европы стала сборная Ирландии, на втором месте команда Германии. В прошлом году россияне победили на чемпионате Европы.
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