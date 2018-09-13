Россиянки вышли в полуфинал ЧЕ U19 по водному поло в Португалии

Сборная России среди девушек не старше 19 лет в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло в Фуншале разгромила команду Италии со счётом 13:5. За выход в финал российская команда поспорит либо с голландками, либо с израильтянками. Полуфиналы запланированы на субботу, 15 сентября, а завершится турнир в воскресенье.

Сборная России среди девушек четырежды становилась сильнейшей на континенте в этой возрастной категории. Предыдущий раз россиянки завоевали золотые медали в 2012 году и с тех пор на пьедестал не поднимались. Действующим чемпионом Европы U19 является команда Нидерландов.

Водное поло. Девушки. Чемпионат Европы U19. Фуншал, Португалия 1/4 финала Италия — Россия — 5:13 (0:2, 2:2, 1:3, 2:6).