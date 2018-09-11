Российские ватерполистки одержали две победы на старте чемпионата Европы U19

В Фуншале (Португалия) проходит молодёжный чемпионат Европы U19 по водному поло среди женских сборных. На старте группового этапа сборная России разгромила команду Румынии со счётом 29:4 (7:1, 7:2, 7:0, 8:1). Во втором туре подопечные Сергея Маркоча оказались сильнее команды Греции со счётом 11:7 (5:1, 1:0, 1:4, 4:2).

Сегодня, 11 сентября, российские ватерполистки встретятся со сборной Турции.

Все 16 команд, участвующих в групповом этапе, выйдут в плей-офф, матчи которого начнутся 12 сентября.

Чемпионат Европы по водному поло U20 завершится в Фуншале 16 сентября.

Женская сборная России на минувшей неделе завоевала серебро Кубка мира в Сургуте. В финальном матче российские ватерполистки уступили со команде США со счётом 5:8.