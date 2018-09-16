Российские ватерполистки выиграли серебро чемпионата Европы U19

Женская сборная России по водному поло не смогла одержать победу на юниорском чемпионате Европы U19, который проходил в Фуншале (Португалия). В финальном матче россиянки уступили команде Испании со счётом 8:12 (3:4, 1:3, 2:3, 2:2). Покер в составе сборной России оформила Полина Кемпф, дважды отличилась Елизавета Заплатина.

Напомним, что ранее в четвертьфинале подопечные Сергея Маркоча разгромили сборную Италии со счётом 13:5, а в полуфинале одолели команду Нидерландов — 10:8.

Бронзовыми призёрами стали голландские ватерполистки, в матче за третье место взявшие верх над венгерками — 9:8.

Водное поло. Женщины. Чемпионат Европы U19. Фуншал, Португалия Финал

Россия — Испания — 8:12 (3:4, 1:3, 2:3, 2:2).