Ещё
Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы U19
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы U19 

Чемпионат.com + ещё 20 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Фуншале (Португалия) проходит молодёжный чемпионат Европы U19 по водному поло среди женских сборных. На старте группового этапа сборная России разгромила команду Румынии со счётом 29:4 (7:1, 7:2, 7:0, 8:1). Во втором туре подопечные Сергея Маркоча оказались сильнее команды Греции со счётом 11:7 (5:1, 1:0, 1:4, 4:2). В третьем туре российские ватерполистки разгромили сборную Турции — 31:5 (10:2, 8:1, 7:1, 6:1). Сборная России заняла первое место в группе D и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. 13 сентября россиянки сыграют с победителем матча Италия — Германия.
Чемпионат Европы по водному поло U20 завершится в Фуншале 16 сентября.
Женская сборная России на минувшей неделе завоевала серебро Кубка мира в Сургуте. В финальном матче российские ватерполистки уступили команде США со счётом 5:8.
Чемпионат.com: последние новости
Встречу с игроками сборной России завоевала команда «Олимп» из Махачкалы Нигматуллин: сборная выглядит мощно, забивают даже те, кто никогда не забивал Россия – Чехия – 5:1. Тренер Станислав Черечесов – про Ионова и Карпина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надо в позу вставать, а я кулаком бью!»6
Украина вернула России Жирного4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Провал чемпионки48
«Астон Вилла» решила перехватить Терри у «Спартака»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение