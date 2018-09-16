Российские ватерполистки вышли в финал юниорского чемпионата Европы U19 

Женская сборная России по водному поло вышла в финал юниорского чемпионата Европы U19, который проходит в Фуншале (Португалия). В полуфинальном матче россиянки победили команду Нидерландов со счетом 10:8 (4:1, 2:3, 2:1, 2:3). Хет-трик в составе сборной России оформила Татьяна Толкунова, по два раза отличились Анастасия Ширяева и Елизавета Заплатина.
Напомним, что ранее в четвертьфинале подопечные Сергея Маркоча разгромили сборную Италии со счётом 13:5.
Соперницами россиянок в матче за титул стали испанки, разгромившие сборную Венгрии со счётом 11:5. Финальный матч состоится 16 сентября.
Водное поло. Женщины. Чемпионат Европы U19. Фуншал, Португалия Полуфинал
Россия — Нидерланды — 10:8 (4:1, 2:3, 2:1, 2:3).