Юрген Клопп: Оставьте сборную Германии в покое, и она вернется

— Критики сборной не правы. Когда я увидел, как немецкие СМИ и страна реагировали на вылет команды с чемпионата мира в России… Это сумасшествие! Тренеру пришлось всей стране, что такое футбол. Прошло сто лет, а мы все пытаемся объяснить, что такое футбол. Мы должны успокоиться и оставить сборную в покое, и, клянусь, Германия вернется, — приводит слова Клоппа France Football.

Напомним, что на чемпионате мира в России сборная Германии, одержав одну победу и потерпев два поражения, впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап.