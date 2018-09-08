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Юрген Клопп: Оставьте сборную Германии в покое, и она вернется
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Юрген Клопп: Оставьте сборную Германии в покое, и она вернется 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
— Критики сборной не правы. Когда я увидел, как немецкие СМИ и страна реагировали на вылет команды с чемпионата мира в России… Это сумасшествие! Тренеру пришлось всей стране, что такое футбол. Прошло сто лет, а мы все пытаемся объяснить, что такое футбол. Мы должны успокоиться и оставить сборную в покое, и, клянусь, Германия вернется, — приводит слова Клоппа France Football.
Напомним, что на чемпионате мира в России сборная Германии, одержав одну победу и потерпев два поражения, впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап.
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