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Сборная России проводит тренировку в полном составе
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Сборная России проводит тренировку в полном составе 

Газета.Ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России по футболу проводит тренировку после матча Лиги наций против команды Турции (2:1), сообщает ТАСС.
Тренировочное занятие проходит в Ростове-на-Дону и носит восстановительный характер, в котором принимают участие все футболисты, находящиеся в расположении национальной команды.
Нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов отбыли из сборной России в Москву для прохождения углубленного медобследования по поводу своих повреждений, полученных в игре с Турцией.
10 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против команды Турции. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена».
Ранее сообщалось, что Черчесов назвал самые сложные минуты в игре с Турцией.
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