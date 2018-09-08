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Могилевец: вижу, что вокруг отношение к сборной России изменилось
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Могилевец: вижу, что вокруг отношение к сборной России изменилось 

Чемпионат.com 12 минут назад
Полузащитник сборной России Павел Могилевец рассказал о матче Лиги наций с Турцией (2:1) и сегодняшней тренировке национальной команды.
«Кто сегодня тренировался, те вчера не так много играли. Всё нормально. Сегодня размялись, передачи поделали, потом была двусторонка. Пенальти били, потому что закончили вничью и надо было решить, кто победил.
Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это здорово. Постарался выполнить тренерскую установку. Хорошо, что выиграли. Вижу, вокруг отношение к сборной изменилось.
Газон на стадионе в Ростове очень хороший, проблем нет. На нашей игре с «Рубином» была потрясающая атмосфера. В сезоне это пока самый яркий матч», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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