Могилевец: вижу, что вокруг отношение к сборной России изменилось

Полузащитник сборной России Павел Могилевец рассказал о матче Лиги наций с Турцией (2:1) и сегодняшней тренировке национальной команды.

«Кто сегодня тренировался, те вчера не так много играли. Всё нормально. Сегодня размялись, передачи поделали, потом была двусторонка. Пенальти били, потому что закончили вничью и надо было решить, кто победил.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это здорово. Постарался выполнить тренерскую установку. Хорошо, что выиграли. Вижу, вокруг отношение к сборной изменилось.