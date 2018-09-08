Ионов: приятно, что мне доверили место в сборной России

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился эмоциями от победы над командой Турции (2:1) в матче стартового тура Лиги наций.

«От вызова, конечно, приятные эмоции, приятно, что доверили место в сборной. Матч был трудный, обстановка была тяжёлая. Трудно было выходить на замену в такой игре, хорошо, что выстояли и выиграли. Сегодня те, кто не играл и играл мало во вчерашнем матче, вышли, сделали разминку, поиграли в футбол, поделали передачи, готовимся к следующему матчу.