Ионов: приятно, что мне доверили место в сборной России 

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился эмоциями от победы над командой Турции (2:1) в матче стартового тура Лиги наций.
«От вызова, конечно, приятные эмоции, приятно, что доверили место в сборной. Матч был трудный, обстановка была тяжёлая. Трудно было выходить на замену в такой игре, хорошо, что выстояли и выиграли. Сегодня те, кто не играл и играл мало во вчерашнем матче, вышли, сделали разминку, поиграли в футбол, поделали передачи, готовимся к следующему матчу.
Я слышал, что в Ростове будет полный стадион, знаю, как болеют тут. Очень любят футбол здесь, поэтому мы ждём всех болельщиков на стадионе. Поддержка хорошая, и ждём всех. Что касается конфетти во время вчерашнего матча, я как игрок фланга видел такое в первый раз. Удивительно, что вообще разрешили, боковые не видели линий, не знаю, как арбитры смотрели. Мяч не скакал, но само поле было не лучшего качества», — передаёт слова Ионова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.