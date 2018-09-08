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Камерун в дебютном матче Зеедорфа и Клюйверта не сумел обыграть Коморские острова
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Камерун в дебютном матче Зеедорфа и Клюйверта не сумел обыграть Коморские острова 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Сборная Камеруна в субботу провела дебютный матч под руководством тренерского тандема Кларенс Зеедорф — Патрик Клюйверт.
«Неукротимые львы» в гостевом матче отборочного турнира Кубка африканских наций сыграли вничью 1:1 со сборной Коморских островов. При этом по ходу игры камерунцам пришлось отыгрываться и сравнять счет гости сумели на 80-й минуте.
Известные в прошлом футболисты сборной Голландии были представлены в качестве тренеров сборной Камеруна в августе. Зеедорф был назначен главным тренером, а Клюйверт — его помощником.
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