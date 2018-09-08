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Сборная Камеруна не смогла обыграть Коморские острова в первом матче Зеедорфа
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Сборная Камеруна не смогла обыграть Коморские острова в первом матче Зеедорфа 

Чемпионат.com + ещё 3 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Камеруна сыграла вничью со сборной Коморских островов (1:1) в дебютном матче под руководством нового главного тренера — Кларенса Зеедорфа. Игра прошла в рамках квалификации на Кубок африканский наций-2019. Камерунцы пропустили первыми на 15-й минуте и сравняли счёт на 80-й минуте, гол забил Стефан Бахокен. Эта игра стала дебютной не только для Зеедорфа, но и для его ассистента Патрика Клюйверта. Об их назначении было объявлено в начале августа.
КАН-2019 пройдёт в Камеруне в июне-июле 2019 года. Сборная Камеруна будет защищать титул, завоёванный на турнире 2017 года, участие команды в отборочном турнире не имеет для неё турнирного значения.
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