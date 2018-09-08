Сборная Камеруна не смогла обыграть Коморские острова в первом матче Зеедорфа

Сборная Камеруна сыграла вничью со сборной Коморских островов (1:1) в дебютном матче под руководством нового главного тренера — Кларенса Зеедорфа. Игра прошла в рамках квалификации на Кубок африканский наций-2019. Камерунцы пропустили первыми на 15-й минуте и сравняли счёт на 80-й минуте, гол забил Стефан Бахокен. Эта игра стала дебютной не только для Зеедорфа, но и для его ассистента Патрика Клюйверта . Об их назначении было объявлено в начале августа.

КАН-2019 пройдёт в Камеруне в июне-июле 2019 года. Сборная Камеруна будет защищать титул, завоёванный на турнире 2017 года, участие команды в отборочном турнире не имеет для неё турнирного значения.