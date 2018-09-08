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Свирин: сборная России подходит к ЧМ по академической гребле в полной готовности
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Свирин: сборная России подходит к ЧМ по академической гребле в полной готовности 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская сборная к старту чемпионата мира по академической гребле подходит в полной готовности. Об этом ТАСС заявил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Чемпионат мира пройдет в болгарском Пловдиве с 9 по 16 сентября. Сборная России выступит в усеченном составе. Команда не будет представлена в восьмерках, женской парной двойке, мужской безрульной двойке и мужской одиночке.
"Ждем хорошего медального выступления от женской безрульной четверки, в этом виде мы являемся действующими чемпионами Европы. Думаю, еще и мужская четверка без рулевого должна себя как-то проявить в этом сезоне, они должны выступить уже с прицелом на следующий год, где нужно будет завоевывать олимпийскую лицензию. В целом команда готова и подходит к чемпионату во всеоружии. Этот год показывает, что результаты растут", — сказал Свирин.
На прошедшем в шотландском Глазго чемпионате Европы сборная России смогла завоевать одну золотую медаль. «Чемпионат Европы сложился не очень удачно, надеюсь, что план подготовки сработает, и команда успешно выступит на предстоящем турнире», — добавил глава федерации.
На прошлогоднем чемпионате мира в американской Сарасоте сборная России завоевала одну серебряную и две бронзовые награды, сумев прервать серию без медалей, которая длилась 12 лет.
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