Кейн: «Не все ещё поняли суть Лиги наций, но главное, что это хороший шанс выиграть трофей»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн считает, что его команде необходимо с полной ответственностью отнестись к новому турниру сборных — Лиге наций.

"Не все еще поняли суть этого турнира, но главное, что это хороший шанс выиграть трофей со своей сборной. Возможно, через 20 лет люди вспомнят, кто вперыве выиграл этот турнир, в будущем Лига наций может стать очень престижным турниром.

Мы должны серьезно отнестись к нему, мы намерены выиграть каждый матч. Начнем с Испании. Это будет большой тест для нас, Испания — очень хорошая команда, но если мы обыграем ее, это придаст нам уверенности", — цитирует Кейна Daily Star

Сборная Англии дебютирует в Лиге наций матчем против сборной Испании. Встреча на «Уэмбли» состоится 8 сентября в 21:45 (мск).