Ещё
Кейн: «Не все ещё поняли суть Лиги наций, но главное, что это хороший шанс выиграть трофей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейн: «Не все ещё поняли суть Лиги наций, но главное, что это хороший шанс выиграть трофей» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан сборной Англии Гарри Кейн считает, что его команде необходимо с полной ответственностью отнестись к новому турниру сборных — Лиге наций.
"Не все еще поняли суть этого турнира, но главное, что это хороший шанс выиграть трофей со своей сборной. Возможно, через 20 лет люди вспомнят, кто вперыве выиграл этот турнир, в будущем Лига наций может стать очень престижным турниром.
Мы должны серьезно отнестись к нему, мы намерены выиграть каждый матч. Начнем с Испании. Это будет большой тест для нас, Испания — очень хорошая команда, но если мы обыграем ее, это придаст нам уверенности", — цитирует Кейна Daily Star.
Сборная Англии дебютирует в Лиге наций матчем против сборной Испании. Встреча на «Уэмбли» состоится 8 сентября в 21:45 (мск).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Эстония - Греция: смогут ли греки увезти 3 очка из Таллина Прогноз на матч Финляндия - Венгрия: кто будет ближе к победе Прогноз на матч Люксембург - Молдова: наберут ли очки молдаване в дебютном матче в Лиге наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной13
Судьба Медведевой в России предопределена15
Гениальную ученицу Тутберидзе подвергли критике
Громкий секс-скандал разгорелся в США13
Над звездой российского сборной нависла угроза9
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение