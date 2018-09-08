Куман: «Франция чемпион мира? Это уже в прошлом»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился впечатлениями перед игрой Лиги наций с Францией.

"Франция абсолютно заслуженно выиграла кубок мира. Это потрясающее достижение, но это уже в прошлом. Все, что было в России, осталось в России. Голландия не должна будет бояться французов. Мы не можем позволить себе совершать ошибки против чемпионов мира", — приводит слова Кумана Goal.

Встреча 2-го тура Лиги наций между Францией и Голландией состоится 9 сентября, начало — в 21:45 (мск). Последняя очная встреча этих сборных завершилась разгромом «оранжевых» — 4:0.