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Куман: «Франция чемпион мира? Это уже в прошлом»
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Куман: «Франция чемпион мира? Это уже в прошлом» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился впечатлениями перед игрой Лиги наций с Францией.
"Франция абсолютно заслуженно выиграла кубок мира. Это потрясающее достижение, но это уже в прошлом. Все, что было в России, осталось в России. Голландия не должна будет бояться французов. Мы не можем позволить себе совершать ошибки против чемпионов мира", — приводит слова Кумана Goal.
Встреча 2-го тура Лиги наций между Францией и Голландией состоится 9 сентября, начало — в 21:45 (мск). Последняя очная встреча этих сборных завершилась разгромом «оранжевых» — 4:0.
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