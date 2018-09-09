Прогноз на матч Франция — Голландия: победят ли французы в первом домашнем матче после триумфа в России

Франция — Голландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 21:45 мск).

В своём втором матче в Лиге наций сборная Франции сыграет в Париже со сборной Голландии, для которой этот матч в новом турнире станет дебютным. Фаворитом этой встречи у букмекеров, конечно, являются действующие чемпионы мира, которым необходимо доказывать свой статус после ничьей в первом туре.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.50, X — 4.60, П2 — 7.10. ТБ 2,5 — 1.74, ТМ 2,5 — 2.22.

Команда

Франция

Германия

Голландия

Сборная Франции

Сборная Франции блестяще выступила на чемпионате мира в России, выиграв 6 матчей из семи. Только в третьем туре группового этапа французы позволили себе сыграть вничью с Данией (0:0), зато в плей-офф команда Дидье Дешама разбиралась со всеми соперниками за 90 минут, обыграв Аргентину (4:3), Уругвай (2:0), Бельгию (1:0) и в финале Хорватию (4:2). В Лиге наций «ле блё» вынуждены были гостевым матчем с предыдущим чемпионом мира сборной Германии, и в упорной борьбе, где немцы владели некоторым преимуществом, встреча завершилась безголевой ничьей 0:0. После матча Дешам отметил, что команда добилась хорошего результата, хотя надеялся на победу в Мюнхене.

Сборная Голландии

Голландская сборная готова встать с колен после двух проваленных отборочных циклов на Евро-2016 и ЧМ-2018. В феврале 2018-го года главным тренером «оранжевых» стал Рональд Куман , который перед сегодняшним матчем отметил, что команда не боится французов, но при этом очень важно не допускать ошибки, так как соперник не будет прощать оплошностей. При Кумане голландцы успели провести 5 контрольных матчей: в марте сборная проиграла Англии (0:1) и обыграла Португалию (3:0), конце мая и начале июня были ничьи со Словакией (1:1) и Италией (1:1), а три дня назад голландцы добыли непростую волевую победу над Перу (2:1), благодаря дублю Депая.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Посмотреть матч между сборными Франции и Голландии можно будет на телеканалах «Матч ТВ» (21:40 мск) и «Матч! Футбол 1» (21:35 мск). Также на портале LiveResult.Ru пройдёт прямая текстовая трансляция этого матча.

Статистика личных встреч

Сборная Франции имеет небольшое преимущество над сборной Голландии по статистике личных встреч: +12=4-10, разница мячей — 45:53. Последние 4 очных матча между этими соперниками всякий раз заканчивались в пользу «ле блё», включая два матча в отборе на ЧМ-2018 — тогда французы победили в Амстердаме с минимальным счётом 1:0, а в родных стенах разгромили «оранжевых» со счётом 4:0.

Интересные факты

Сборная Франции имеет 12-матчевую беспроигрышную серию (+9=3-0, 23:9);

Сборная Франции имеет 4-матчевую победную серию в матчах со сборной Голландии (+4=0-0, 10:2);

Сборная Франции имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах со сборной Голландии (+6=2-0, 20:4);

Сборная Голландии проиграла лишь 1 матч из последних десяти (+7=2-1, 19:6);

Сборная Португалии имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в гостевых матчах (+3=2-0, 9:3).