Франция — Голландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 21:45 мск).
В своём втором матче в Лиге наций сборная Франции сыграет в Париже со сборной Голландии, для которой этот матч в новом турнире станет дебютным. Фаворитом этой встречи у букмекеров, конечно, являются действующие чемпионы мира, которым необходимо доказывать свой статус после ничьей в первом туре.
Коэффициенты на матч: П1 — 1.50, X — 4.60, П2 — 7.10. ТБ 2,5 — 1.74, ТМ 2,5 — 2.22.
Команда
Франция
Германия
Голландия
Сборная Франции
Сборная Франции блестяще выступила на чемпионате мира в России, выиграв 6 матчей из семи. Только в третьем туре группового этапа французы позволили себе сыграть вничью с Данией (0:0), зато в плей-офф команда Дидье Дешама разбиралась со всеми соперниками за 90 минут, обыграв Аргентину (4:3), Уругвай (2:0), Бельгию (1:0) и в финале Хорватию (4:2). В Лиге наций «ле блё» вынуждены были гостевым матчем с предыдущим чемпионом мира сборной Германии, и в упорной борьбе, где немцы владели некоторым преимуществом, встреча завершилась безголевой ничьей 0:0. После матча Дешам отметил, что команда добилась хорошего результата, хотя надеялся на победу в Мюнхене.
Сборная Голландии
Голландская сборная готова встать с колен после двух проваленных отборочных циклов на Евро-2016 и ЧМ-2018. В феврале 2018-го года главным тренером «оранжевых» стал Рональд Куман, который перед сегодняшним матчем отметил, что команда не боится французов, но при этом очень важно не допускать ошибки, так как соперник не будет прощать оплошностей. При Кумане голландцы успели провести 5 контрольных матчей: в марте сборная проиграла Англии (0:1) и обыграла Португалию (3:0), конце мая и начале июня были ничьи со Словакией (1:1) и Италией (1:1), а три дня назад голландцы добыли непростую волевую победу над Перу (2:1), благодаря дублю Депая.
Ориентировочные составы
Где смотреть матч
Посмотреть матч между сборными Франции и Голландии можно будет на телеканалах «Матч ТВ» (21:40 мск) и «Матч! Футбол 1» (21:35 мск). Также на портале LiveResult.Ru пройдёт прямая текстовая трансляция этого матча.
Статистика личных встреч
Сборная Франции имеет небольшое преимущество над сборной Голландии по статистике личных встреч: +12=4-10, разница мячей — 45:53. Последние 4 очных матча между этими соперниками всякий раз заканчивались в пользу «ле блё», включая два матча в отборе на ЧМ-2018 — тогда французы победили в Амстердаме с минимальным счётом 1:0, а в родных стенах разгромили «оранжевых» со счётом 4:0.
Интересные факты
Сборная Франции имеет 12-матчевую беспроигрышную серию (+9=3-0, 23:9);
Сборная Франции имеет 4-матчевую победную серию в матчах со сборной Голландии (+4=0-0, 10:2);
Сборная Франции имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах со сборной Голландии (+6=2-0, 20:4);
Сборная Голландии проиграла лишь 1 матч из последних десяти (+7=2-1, 19:6);
Сборная Португалии имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в гостевых матчах (+3=2-0, 9:3).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Для сборной Франции, которая стала чемпионом мира после 20-летнего перерыва, это будет первый матч на родном «Стад де Франс» после триумфа в России. Нет сомнений, что хозяева сегодня выложатся полностью, чтобы дома порадовать родную публику. Несмотря на прогресс голландцев, французы всё ещё гораздо сильнее «оранжевых», которые год назад были разбиты в Париже со счётом 4:0. Сегодня разгрома может и не быть, но в два мяча команде Дешама победить вполне по силам. Наш прогноз: «Фора на Францию» (— 1,0) — коэффициент 1.84 Михаил КРИПАК