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Сергей Базаревич: «Сборная России пытается играть не по периметру в гандбол, а с проникновением»
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Сергей Базаревич: «Сборная России пытается играть не по периметру в гандбол, а с проникновением» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Польшей (88:68) в рамках Кубка Кондрашина и Белова выразил надежду, что поражение от Израиля (71:93) можно списать на случайность.
— Для нас было самым важным, чтобы команда отреагировала на то, что произошло, — приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. — Надеюсь, что мы можем списать поражение от Израиля на случайность. Мы увидели реакцию — и это главный позитивный итог матча с Польшей. Теперь нужно сохранить тот же настрой и ту интенсивность, с которой играли сегодня. То, как играли вместе и поддерживали друг друга. А для того, чтобы улучшить технические моменты, у нас еще есть несколько дней.
— Для победы в турнире нужно было побеждать Польшу с разницей "+37". Более реально было выиграть хотя бы "+15", чтобы занять второе место. Ставилась ли такая задача?
— Нас не интересовал результат. И Кубок не интересовал. Может быть, это неправильно, но мы другие задачи решаем.
— Насколько сборная России зависит от трехочкового броска?
— Достаточно зависима. Мы пытаемся играть не по периметру в гандбол, а с проникновением. Но у нас не так много возможностей давить из-под кольца и играть внутрь. Особенно сейчас.
— Можно ли сказать, что команда по сравнению с матчем против Израиля прибавила в защите?
— Команда, прежде всего, прибавила ментально. Это помогло улучшить и игру в защите.
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