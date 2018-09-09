«Динамо-Синара» одержало первую победу в ЧР по гандболу сезона-2018/19

Волгоградская команда «Динамо-Синара» нанесла поражение АГУ-«Адыиф» в выездном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги со счётом 28:24.

В составе гостей самой результативной стала Екатерина Литвинова , забившая 7 мячей. 5 голов на счету Кристины Алирзаевой. У хозяев 6 раз отличилась Ксения Дьяченко.

«Динамо-Синара» одержало первую победу в двух проведённых матчах национального первенства. Команда АГУ-«Адыиф» потерпела второе поражение на старте соревнований.

В следующем матче 6 октября АГУ-«Адыиф» на выезде встретится с краснодарской «Кубанью», а «Динамо-Синара» в тот же день примет тольяттинскую «Ладу».

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АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 24:28 (10:13).