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«Динамо-Синара» одержало первую победу в ЧР по гандболу сезона-2018/19
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«Динамо-Синара» одержало первую победу в ЧР по гандболу сезона-2018/19 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Волгоградская команда «Динамо-Синара» нанесла поражение АГУ-«Адыиф» в выездном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги со счётом 28:24.
В составе гостей самой результативной стала Екатерина Литвинова, забившая 7 мячей. 5 голов на счету Кристины Алирзаевой. У хозяев 6 раз отличилась Ксения Дьяченко.
«Динамо-Синара» одержало первую победу в двух проведённых матчах национального первенства. Команда АГУ-«Адыиф» потерпела второе поражение на старте соревнований.
В следующем матче 6 октября АГУ-«Адыиф» на выезде встретится с краснодарской «Кубанью», а «Динамо-Синара» в тот же день примет тольяттинскую «Ладу».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 24:28 (10:13).
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