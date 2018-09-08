«Ростов-Дон» одержал вторую победу в чемпионате России по гандболу 

«Ростов-Дон» на своей площадке обыграл «Уфу-Алису» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 37:20. В составе хозяек площадки 8 раз отличилась Анна Вяхирева. По 5 мячей забили Майя Петрова и Виктория Борщенко. У уфимской команды самой результативной стала Мария Белова, в активе которой 4 гола. По 3 мяча записали на свой счёт Мария Будилина, Екатерина Бобина и Мария Тарасова.
«Ростов-Дон» одержал вторую победу в двух проведённых матчах, «Уфа-Алиса» потерпела второе поражение. Следующий матч ростовская команда проведёт 12 сентября в гостях у «Звезды», а «Уфа-Алиса» 13 сентября дома примет «Кубань».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
«Ростов-Дон» — «Уфа-Алиса» — 37:20 (20:9).