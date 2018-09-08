«Ростов-Дон» одержал вторую победу в чемпионате России по гандболу

«Ростов-Дон» одержал вторую победу в двух проведённых матчах, «Уфа-Алиса» потерпела второе поражение. Следующий матч ростовская команда проведёт 12 сентября в гостях у «Звезды», а «Уфа-Алиса» 13 сентября дома примет «Кубань».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Ростов-Дон» — «Уфа-Алиса» — 37:20 (20:9).