Ещё
«Университет-Нева» и «СГАУ-Саратов» вышли в лидеры ЧР по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Университет-Нева» и «СГАУ-Саратов» вышли в лидеры ЧР по гандболу 

Чемпионат.com + ещё 2 33 минуты назад
Состоялись два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Университет-Нева» на выезде обыграл челябинское «Динамо» со счётом 19:16. 5 мячей в составе гостей провёл Павел Тураев, по 4 раза отличились Павел Кунгуров, Виктор Бабкин и Евгений Макин. У хозяев лучшим был Виктор Долинин, забивший 4 мяча.
В другом матче игрового дня «СГАУ-Саратов» разгромил астраханское «Динамо» — 34:26. У хозяев 11 раз отличился Алексей Карибов.
«Университет-Нева» и «СГАУ-Саратов» одержали вторые победы на турнире и возглавили таблицу национального первенства.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Динамо» (Челябинск) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 16:19 (8:11).
«СГАУ-Саратов» — «Динамо» (Астрахань) — 34:26 (15:15).
Чемпионат.com: последние новости
Лига наций. 07 сентября 2018. Турция — Россия — 1:2. Разбор матча, фото Россия — Чехия: гости представили стартовый состав на игру Россия сыграет с Чехией в отборе на Кубок мира. Чего ждать?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»70
Американец стал депутатом в России111
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве218
Тарасова не оценила таланта Загитовой1
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной35
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение