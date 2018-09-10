«Университет-Нева» и «СГАУ-Саратов» вышли в лидеры ЧР по гандболу

Состоялись два матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Университет-Нева» на выезде обыграл челябинское «Динамо» со счётом 19:16. 5 мячей в составе гостей провёл Павел Тураев, по 4 раза отличились Павел Кунгуров, Виктор Бабкин и Евгений Макин. У хозяев лучшим был Виктор Долинин, забивший 4 мяча.

В другом матче игрового дня «СГАУ-Саратов» разгромил астраханское «Динамо» — 34:26. У хозяев 11 раз отличился Алексей Карибов.

«Университет-Нева» и «СГАУ-Саратов» одержали вторые победы на турнире и возглавили таблицу национального первенства.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Динамо» (Челябинск) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 16:19 (8:11).

«СГАУ-Саратов» — «Динамо» (Астрахань) — 34:26 (15:15).