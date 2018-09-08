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«Чеховские медведи» потерпели второе поражение на старте ЧР по гандболу
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«Чеховские медведи» потерпели второе поражение на старте ЧР по гандболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Состоялись два матча чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Краснодарский «СКИФ» на своей площадке нанёс поражение «Чеховским медведям» со счётом 25:23. В составе «СКИФа» 8 раз отличился Сергей Николаенков. У гостей столь же результативен был Максим Куретков.
В другой встрече игрового дня московский «Спартак» в родных станах одержал победу над уфимской командой УГНТУ-ВНЗМ со счётом 26:24. В составе красно-белых 8 мячей забил Дмитрий Ковалев. 6 раз отличился Егор Евдокимов. В составе гостей 9 мячей на счету Дмитрия Киреева.
«Чеховские медведи» и УГНТУ-ВНЗМ потерпели вторые поражения подряд на старте национального первенства. Для «Спартака» и «СКИФа» это были стартовые матчи.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«СКИФ» (Краснодар) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 25:23 (11:10).
«Спартак» (Москва) — УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — 26:24 (14:13).
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