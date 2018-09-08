«Чеховские медведи» потерпели второе поражение на старте ЧР по гандболу

Состоялись два матча чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Краснодарский «СКИФ» на своей площадке нанёс поражение «Чеховским медведям» со счётом 25:23. В составе «СКИФа» 8 раз отличился Сергей Николаенков. У гостей столь же результативен был Максим Куретков.

В другой встрече игрового дня московский «Спартак» в родных станах одержал победу над уфимской командой УГНТУ-ВНЗМ со счётом 26:24. В составе красно-белых 8 мячей забил Дмитрий Ковалев . 6 раз отличился Егор Евдокимов. В составе гостей 9 мячей на счету Дмитрия Киреева

«Чеховские медведи» и УГНТУ-ВНЗМ потерпели вторые поражения подряд на старте национального первенства. Для «Спартака» и «СКИФа» это были стартовые матчи.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«СКИФ» (Краснодар) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 25:23 (11:10).

«Спартак» (Москва) — УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — 26:24 (14:13).