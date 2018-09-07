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Ринат Билялетдинов: «Если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным»
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Ринат Билялетдинов: «Если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным» 

Спорт-Экспресс 7 сентября 2018
Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от старта сборной России в Лиге Наций.
— Лига наций — новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать, — цитируют "Известия" Билялетдинова. — Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным.
Турция — Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 21.45 (мск)
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ!
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