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«Спартак» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата России по гандболу
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«Спартак» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата России по гандболу 

SPORT24.ru 56 минут назад
На своей площадке красно-белые со счетом 26:24 обыграли уфимский «УГНТУ-ВНЗМ».
Самым результативным в составе «Спартака» стал капитан команды Дмитрий Ковалев, забросивший 8 мячей. На счету линейного Егора Евдокимова 6 голов.
В следующем матче команда Василия Филиппова на своей площадке сыграет со снежинским «Сунгулем».
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России.
Чемпионат России. Суперлига
«Спартак» (Москва) — «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — 26:24 (14:13)
«Спартак»: Ковалев, 8. Евдокимов, 6. Семенов, 4.
«УГНТУ-ВНЗМ»: Киреев, 9. Рыжков, 5. Чернов, 4.
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