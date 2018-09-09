«Спартак» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата России по гандболу

На своей площадке красно-белые со счетом 26:24 обыграли уфимский «УГНТУ-ВНЗМ». Самым результативным в составе «Спартака» стал капитан команды Дмитрий Ковалев , забросивший 8 мячей. На счету линейного Егора Евдокимова 6 голов. В следующем матче команда Василия Филиппова на своей площадке сыграет со снежинским «Сунгулем». Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России. Чемпионат России. Суперлига «Спартак» (Москва) — «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — 26:24 (14:13) «Спартак»: Ковалев, 8. Евдокимов, 6. Семенов, 4. «УГНТУ-ВНЗМ»: Киреев, 9. Рыжков, 5. Чернов, 4.