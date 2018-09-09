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В четвертьфинале польского этапа ЧЕ по регби-7 россияне сыграют с французами
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В четвертьфинале польского этапа ЧЕ по регби-7 россияне сыграют с французами 

Чемпионат.com 18 минут назад
Мужская сборная России вышла в четвертьфинал проходящего в Лодзе (Польша) четвёртого этапа чемпионата Европы по регби-7.
8 сентября на групповом этапе россияне победили команды Польши (19:5), Германии (15:14) и Уэльса (33:7) и заняли первое место в группе.
9 сентября мужская сборная России по регби-7 сыграет в четвертьфинале с Францией. Другие четвертьфинальные пары составили Англия — Португалия, Ирландия — Швеция и Германия — Испания.
Напомним, что после трех этапов сборная России с 44 очками занимает третье место в общей таблице. На первом месте с 56 очками сборная Ирландии, на втором команда Англии, у которой 44 балла.
Регби-7. Чемпионат Европы. Мужчины. 4-й этап. Лодзь, Польша
Россия — Польша — 19:5 Россия — Германия — 15:14 Россия — Уэльс — 33:7
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