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Где смотреть матч Германия — Перу
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Где смотреть матч Германия — Перу 

Евро-футбол.Ру 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Участники чемпионата мира сборные Германии и Перу проведут товарищеский матч в немецком Зинсхайме. За развитием событий в этом противостоянии с 21:45 можно будет следить по «Матч Футбол 3» и украинском «Футбол 2».
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