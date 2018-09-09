Где смотреть матч Германия — Перу

Участники чемпионата мира сборные Германии и Перу проведут товарищеский матч в немецком Зинсхайме. За развитием событий в этом противостоянии с 21:45 можно будет следить по «Матч Футбол 3» и украинском «Футбол 2».