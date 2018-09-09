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Салах не реализовал два пенальти, но забил два мяча в ворота Нигера
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Салах не реализовал два пенальти, но забил два мяча в ворота Нигера 

Газета.Ru + ещё 1 6 минут назад
В первом матче Египта после чемпионата мира — 2018 нападающий Мохамед Салах помог команде добиться разгромной победы над Нигером, сообщает Sport24.
Матч состоялся в рамках квалификации Кубка Африканских Наций и завершился разгромным счетом 6:0 в пользу Египта.
Салах не реализовал два пенальти: один в самом начале встречи, а второй в середине первого тайма, но при этом форвард успел забить на добивании. В конце матча Салах оформил дубль. Также нападающий создал два голевых момента в этой встрече.
Это был первый матч нового наставника команды Хавьера Агирре, который сменил после провального для Египта чемпионата мира Эктора Купера.
Ранее Белоруссия разгромила Сан-Марино в матче Лиги наций.
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