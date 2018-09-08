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Испания после первого тайма побеждает Англию на «Уэмбли»
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Испания после первого тайма побеждает Англию на «Уэмбли»
Soccer News
6 часов назад
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Soccer News
В рамках первого тура Лиги Наций сборная Англии принимает сборную Испании.
После первого тайма «Фурия Роха» побеждает со счётом 2:1 — голы в свой актив записали
Маркус Рэшфорд
, Сауль Ньигес и Родриго.
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