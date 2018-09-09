Прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар: чего ждать от битвы футбольных карликов

Лихтенштейн — Гибралтар. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 21:45 мск).

Во втором туре Лиги наций состоится битва «гигантов» — сборная Лихтенштейна на своём поле сыграет со сборной Гибралтара. Мы привыкли смотреть за разгромами этих команд в отборочных циклах к большим турнирам, но теперь они между собой выяснят, кто же сильнее. Букмекеры видят фаворитом лихтенштейнцев.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.38, X — 4.70, П2 — 10.75. ТБ 2,5 — 2.00, ТМ 2,5 — 1.90.

Команда

Македония

Армения

Лихтенштейн

Гибралтар

Сборная Лихтенштейна

Сборная Лихтенштейна в последний раз выигрывала в отборе на Евро-2016, когда неожиданно вырвала гостевую победу над Молдовой (1:0). В отборе же на ЧМ-2018 команда Рене Паурича осталась с «баранкой», проиграв все 10 матчей с общей разницей голов 1:39. В декабре 2017-го года лихтенштейнцы выиграли впервые за 2,5 года, обыграв в товарищеском матче Катар (2:1), но в этом году были поражения от Андорры (0:1) и Фарерских островов (0:3). В первом матче Лиги наций сборная Лихтенштейна держалась до 76-й минуты, но всё же проиграла в гостях команде Армении (1:2), пропустив практически сразу после удаления Польверино. За весь матч команда Паурича нанесла всего 1 удар в створ ворот, но он оказался результативным. Практически всё остальное время лихтенштейнцы были вынуждены сидеть в глухой обороне.

Сборная Гибралтара

Сборная Гибралтара за свою непродолжительную историю не заработала пока ни одного очка в официальных матчах. Но если в десяти матчах отбора на Евро-2016 все матчи были проиграны крупно, но в отборе на ЧМ-2018 гибралтарцы дали бой в двух матчах с Кипром. В домашнем матче с киприотами гибралтарцы удерживали ничью до 87-й минуты, но всё же пропустили. В марте этого года команда впервые с 2014-го года добилась домашней победы над сборной Латвии (1:0). Свои выступления в Лиге наций сборная Гибралтара начала поражением дома от Македонии (0:2). Команда Хулио Рибаса играла вторым номером, изредка выбираясь в контратаки, за весь матч не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

Статистика личных встреч

Единственный раз ранее сборные Лихтенштейна и Гибралтара встречались между собой в марте 2016-го года — тогда товарищеский матч закончился вничью 0:0.

Интересные факты

Сборная Лихтенштейна имеет 16-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах (+0=1-15, 2:59);

Сборная Лихтенштейна имеет 7-матчевую серию поражений в домашних матчах, причём все встречи были проиграны всухую (+0=0-7, 0:27);

Сборная Гибралтара имеет 21-матчевую серию поражений в официальных матчах (+0=0-21, 5:105).