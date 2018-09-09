Прогноз на матч Кипр — Словения: кто из неудачников первого тура сможет реабилитироваться

Кипр — Словения. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 21:45 мск).

Разочаровавшие в первом туре сборные Кипра и Словении постараются набрать свои первые очки в Лиге наций. Перед этой встречей букмекеры отдают предпочтение словенцам, оценивая вероятность их чистой победы в 50%.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.75, X — 3.46, П2 — 1.90. ТБ 2,5 — 2.45, ТМ 2,5 — 1.62.

Команда

Норвегия

Болгария

Словения

Сборная Кипра

У сборной Кипра полностью развалилась игра за последний год, а ведь ещё в августе 2017-го года киприоты обыгрывали сильных боснийцев со счётом 3:2. С того времени было сыграно 8 матчей, из которых 7 было проиграно. Тем не менее израильский наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон продолжает сохранять свой пост. В минувший четверг киприоты проиграли в гостях Норвегии (0:2), пропустив два гола в первом тайме, после чего не сумев переломить ход встречи.

Сборная Словении

Состав сборной Словении на бумаге выглядит достаточно солидным, но вот результаты в последнее время совершенно не клеятся. В марте этого года словенцы бесславно проиграли в товарищеских матчах Австрии (0:3) и Беларуси (0:2). В июне победа над Черногорией (2:0) подняла настроение словенским болельщикам. Но в стартовом туре Лиги наций команда Томажа Кавчича умудрилась дома проиграть Болгарии (1:2). В том матче словенцы владели преимуществом, но всё же умудрились проиграть.

Где смотреть матч

На телеканале «Матч! Футбол 2» в прямом эфире состоится прямая трансляция матча между сборными Кипра и Словении.

Статистика личных встреч

Сборная Кипра уступает сборной Словении по статистике личных встреч: +1=2-5, разница мячей — 6:15. Единственную победу киприоты добыли над словенцами в 1998-м году. В официальных матчах команды в последний раз встречались в отборе на ЧМ-2014 — словенцы тогда выиграли 2:1 дома и 2:0 в гостях.

Интересные факты

Сборная Кипра имеет 8-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-7, 3:16);

Сборная Кипра проиграла лишь 1 домашний матч из последних шести (+3=2-1, 10:6);

Сборная Словении имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в матчах со сборной Кипра (+4=1-0, 11:4);

Сборная Словении выиграла лишь 1 матч из последних шести (+1=1-4, 5:10);

Сборная Словении выиграла лишь 1 выездной матч из последних семи (+1=2-4, 3:7).