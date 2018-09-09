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Прогноз на матч Кипр — Словения: кто из неудачников первого тура сможет реабилитироваться
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Прогноз на матч Кипр — Словения: кто из неудачников первого тура сможет реабилитироваться 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Кипр — Словения. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 21:45 мск).
Разочаровавшие в первом туре сборные Кипра и Словении постараются набрать свои первые очки в Лиге наций. Перед этой встречей букмекеры отдают предпочтение словенцам, оценивая вероятность их чистой победы в 50%.
Коэффициенты на матч: П1 — 4.75, X — 3.46, П2 — 1.90. ТБ 2,5 — 2.45, ТМ 2,5 — 1.62.
Команда
Норвегия
Болгария
Словения
Сборная Кипра
У сборной Кипра полностью развалилась игра за последний год, а ведь ещё в августе 2017-го года киприоты обыгрывали сильных боснийцев со счётом 3:2. С того времени было сыграно 8 матчей, из которых 7 было проиграно. Тем не менее израильский наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон продолжает сохранять свой пост. В минувший четверг киприоты проиграли в гостях Норвегии (0:2), пропустив два гола в первом тайме, после чего не сумев переломить ход встречи.
Сборная Словении
Состав сборной Словении на бумаге выглядит достаточно солидным, но вот результаты в последнее время совершенно не клеятся. В марте этого года словенцы бесславно проиграли в товарищеских матчах Австрии (0:3) и Беларуси (0:2). В июне победа над Черногорией (2:0) подняла настроение словенским болельщикам. Но в стартовом туре Лиги наций команда Томажа Кавчича умудрилась дома проиграть Болгарии (1:2). В том матче словенцы владели преимуществом, но всё же умудрились проиграть.
Где смотреть матч
На телеканале «Матч! Футбол 2» в прямом эфире состоится прямая трансляция матча между сборными Кипра и Словении.
Статистика личных встреч
Сборная Кипра уступает сборной Словении по статистике личных встреч: +1=2-5, разница мячей — 6:15. Единственную победу киприоты добыли над словенцами в 1998-м году. В официальных матчах команды в последний раз встречались в отборе на ЧМ-2014 — словенцы тогда выиграли 2:1 дома и 2:0 в гостях.
Интересные факты
Сборная Кипра имеет 8-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-7, 3:16);
Сборная Кипра проиграла лишь 1 домашний матч из последних шести (+3=2-1, 10:6);
Сборная Словении имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в матчах со сборной Кипра (+4=1-0, 11:4);
Сборная Словении выиграла лишь 1 матч из последних шести (+1=1-4, 5:10);
Сборная Словении выиграла лишь 1 выездной матч из последних семи (+1=2-4, 3:7).
Прогноз от Евро-футбол.ру
Сборную Кипра очень сложно сломить на их поле, но у словенцев уровень спортивной злости, наверняка, уже просто зашкаливает. Амбициозная команда Кавчича сделает сегодня всё возможное, чтобы победить и вернуться в борьбу за первое место в своей подгруппе. Наш прогноз: «Победа Словении» — коэффициент 1.90  Михаил КРИПАК
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