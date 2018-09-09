Прогноз на матч Болгария — Норвегия: кто будет ближе к победе в Софии

Болгария — Норвегия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 19:00 мск).

Сборные Болгарии и Норвегии успешно начали свой путь в Лиге наций, и теперь они постараются захватить единоличное лидерство в своей третьей группе лиги C. Букмекеры перед этой встречей не видят фаворита, предлагая на каждую из сторон примерно равные коэффициенты.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.73, X — 3.22, П2 — 2.86. ТБ 2,5 — 2.40, ТМ 2,5 — 1.64.

Команда

Норвегия

Болгария

Словения

Сборная Болгарии

Сборная Болгарии слабовато провела отборочный цикл ЧМ-2018, заняв в своей группе лишь четвёртое место с 13-ю очками. После отбора болгары со скрипом обыграли в товарищеских матчах Саудовскую Аравию (1:0) и Казахстан (2:1), забивая победные голы под занавес встречи, а также проиграли команде Боснии и Герцеговины (0:1). В первом туре Лиги наций мало кто верил в команду Петара Хубчева, но она умудрилась победить в гостях Словению со счётом 2:1. По ходу матча словенцы владели большой инициативой, но болгары эффективно воспользовались своими немногочисленными контратаками, и оба нанесённых удара в створ ворот за матч достигли цели.

Сборная Норвегии

В сборной Норвегии, наконец, смогли построить конкурентоспособную команду после затянувшейся смены поколений. Для этого шведскому специалисту Ларсу Лагербеку понадобился всего лишь год, ведь возглавил он норвежскую сборную в феврале 2017-го года. В этом календарном году норвежцы выиграли все свои матчи, хотя оппоненты для товарищеских встреч выбирались достаточно крепкие — Австралия (4:1), Албания (1:0), Исландия (3:2) и Панама (1:0). В первом туре Лиги наций скандинавы в родных стенах без особых проблем разобрались с Кипром (2:0), благодаря дублю игрока английского «Фулхэма» Йохансена.

Где смотреть матч

Матч Болгария — Норвегия можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 18:50 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборная Болгарии имеет небольшое преимущество над сборной Норвегии по статистике личных встреч: +5=3-3, разница мячей — 24:13. Но последние 3 встречи между этими командами заканчивались в пользу норвежцев. В отборе на Евро-2016 скандинавы обыграли болгар 2:1 дома и 1:0 на выезде.

Интересные факты

Сборная Болгарии проиграла лишь 1 матч из последних пяти (+3=1-0, 6:4);

Сборная Болгарии проиграла 2 последних домашних матча с одинаковым счётом 0:1;

В шести из последних семи матчей между сборными Болгарии и Норвегии проходила ставка «Обе забьют» (+2=2-3, 11:10);

Сборная Норвегии имеет 3-матчевую победную серию в матчах со сборной Болгарии (+3=0-0, 5:2);

Сборная Норвегии имеет 5-матчевую победную серию (+5=0-0, 11:3);

Сборная Норвегии имеет 11-матчевую безничейную серию в выездных матчах (+3=0-8, 15:22).