Прогноз на матч Дания — Уэльс: смогут ли валлийцы развить свой успех

Дания — Уэльс. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (09.09.2018, 19:00 мск).

Сборная Уэльса великолепно начала свой путь в Лиге наций, и теперь постарается развить свой успех в выездном матче со сборной Дании. Но датчане, после выхода в плей-офф на чемпионате мира в России, настроены продолжать свой прогресс, приблизившись к когорте сильнейших сборных Европы. Букмекеры перед этой встречей видят датчан небольшим фаворитом.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.12, X — 3.44, П2 — 3.80. ТБ 2,5 — 2.50, ТМ 2,5 — 1.60.

Команда

Уэльс

Дания

Ирландия

Сборная Дании

Сборная Дании на минувшем чемпионате мира не проиграла ни одного матча. Хотя и победа у них была всего лишь одна — в первом туре над Перу (1:0), да и та за счёт счастливого стечения обстоятельств. Далее были ничьи с Австралией (1:1) и Францией (0:0). В 1/8 финала датчане играли с Хорватией, забили на первой минуте, но тут же пропустили, и в итоге встреча добралась до серии послематчевых пенальти, где скандинавы оказались менее удачливыми (1:1, по пен. 2:3). В минувшую среду Оге Харейде был вынужден выставить экспериментальный состав на выездной матч со Словакией, и это закончилось разгромным поражением 0:3. Основные же игроки датчан организовали бойкот из-за маркетинговых обязательств, но проблему удалось уладить, и сегодня датчане должны сыграть боевым составом.

Сборная Уэльса

Сборная Уэльса не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе лишь третье место, пропустив вперёд Сербию и Ирландию. В январе валлийскую сборную возглавил легендарный Райан Гиггз . В первом матче под его руководством команда разорвала в клочья сборную Китая (6:0), но затем был проигрыш Уругваю (0:1) и ничья с Мексикой (0:0). Стартовали в Лиге наций валлийцы в прошлый четверг, и в эффектном стиле дома разгромили Ирландию, благодаря голам Лоуренса, Бэйла, Рэмзи и Робертса.

Где смотреть матч

Встречу Дания — Уэльс в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», начиная с 18:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Сборная Дании и сборная Уэльса имеют равенство по статистике личных встреч, при этом ни разу не сыграв вничью: +4=0-4, разница мячей — 8:8. В официальных матчах команды играли друг с другом в последний раз в отборе на Евро-2000, и тогда они обменялись выездными победами. В последний раз они встречались в товарищеском матче в ноябре 2008-го года, и тогда датчане дома проиграли со счётом 0:1.

Интересные факты

Сборная Дании имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=3-1, 2:5);

Сборная Дании не пропускала в шести матчах из последних девяти (+3=5-1, 6:5);

Сборная Дании имеет 13-матчевую беспроигрышную серию в официальных матчах (+7=6-0, 25:7);

В пяти из последних шести матчей между сборными Дании и Уэльса проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт и Тотал меньше 2,5»;

Сборная Уэльса проиграла лишь 1 матч из последних пяти (+2=2-1, 11:3);

Сборная Уэльса проиграла лишь 1 выездной матч из последних восьми (+3=4-1, 12:5).