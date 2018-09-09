ГК «Ростов-Дон» с крупным счетом разгромил соперниц из Уфы

Матч закончился со счетом 37:20 В донской столице во втором туре женского чемпионата России по гандболу встретились команды «Ростов-Дон» и «Уфа-Алиса». Ростовчанки, чемпионки страны прошлого года, одержали уверенную победу. Матч закончился со счетом 37:20.

— Первым забила команда из Уфы. Но «Ростов-Дон» ответил быстрой и результативной атакой, Манагарова сравняла счет. К середине первого тайма счет уже был 13:4 в пользу ростовчанок, — сообщили в пресс-службе донской команды. — На перерыв команды отправились при счете 20:9. К 45-й минуте встречи Вяхирева забила свой шестой гол и стала лучшим бомбардиром встречи.

12 сентября ГК «Ростов-Дон» сыграет в Звенигороде со «Звездой», а 14 числа — в столице с московским «Лучом». Предыдущий матч с «Университетом» закончился 40:23 в пользу донского клуба.