Рэшфорд — о поражении от сборной Испании: Подобное случается с нами не в первый раз

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд подвел итоги поражения в первом туре Лиги наций от команды Испании (1:2).

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«Всегда тяжело проигрывать самым крупным командам в мире. Но мы должны идти вперед и использовать этот опыт, чтобы добиваться лучших результатов. Де Хеа может стать лучшим вратарем в мире. Мы знаем его сильные стороны. Он провел отличный матч, нужно поздравить его и всю испанскую команду с успешным выступлением. Мы должны найти то, чего нам не хватает, чтобы побеждать крупные команды. Подобное случается с нами не в первый раз. Мы должны учиться и больше стараться, чтобы изменить текущую ситуацию», — цитирует Рэшфорда L'Equipe.