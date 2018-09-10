Казахстан сыграл вничью с Андоррой, Азербайджан с Мальтой 

Казахстан в матче Лиги наций сыграл вничью с Андоррой (1:1), а Азербайджан с Мальтой (1:1). В составе Азербайджана на замену вышел форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.
В свою очередь сборная Косова провела первый официальный матч на домашнем стадионе.
Лига наций
Лига D Группа 1 Андорра — Казахстан — 1:1 (0:0)
Голы: Логвиненко, 68 (0:1). Алаэс, 86 (1:1).
Андорра: Х. Гомес, Лима, Валес, М. Сан Николас (Х. Г.Рубио, 83), Х.Рубио (С. Гомес, 80), Лловера, Сервос, Виейра, Мартинес, Ребес, Клементе (Алаэс, 69).
Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Сейдахмет, 90), Мужиков, Куат, Исламхан, Муртазаев (Турысбек, 59), Щеткин, Тунгышбаев (Зайнутдинов, 66).
Предупреждения: Тунгышбаев, 11. Клементе, 39. Мужиков, 45+3. Шомко, 65. Алаэс, 79. Зайнутдинов, 84.
Удаление: Мужиков, 76.
Судья: Тораринссон (Исландия).
10 сентября. Андорра-ла-Велья. Стадион Estadi Nacional.
Группа 3 Мальта — Азербайджан — 1:1 (1:1)
Голы: Аджус, 10 — с пенальти (1:0). Халилзаде, 26 (1:1).
Мальта: Хогг, Аджус (Апап, 51), Борг, Камиллери, Р. Фенек (Бриффа, 64), П. Фенек, Зерафа, Мифсуд, Шембри, Мбонг, Фарруджа (Эффьонг, 77).
Азербайджан: Агаев, Пашаев (Аббасов, 34), Б. Гусейнов, Медведев, Халилзаде, Махмудов (Имамвердиев, 56), Гараев, Ришард Алмейда, Алиев (Шейдаев, 68), Назаров, Мадатов.
Предупреждения: Зерафа, 30. Гараев, 85. Хогг, 90+5. Мифсуд, 90+6.
Судья: Дабанович (Черногория).
10 сентября. Та Кали. Стадион «Ta' Qali National Stadium».
Косово — Фарерские острова — 2:0 (0:0)
Голы: Зенели, 50 (1:0). Нухиу, 55 (2:0).
Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Войвода, Шала, Зенели, Криэциу, Кололли, Нухиу (Муричи, 84), Авдияй (Халими, 68), Рашица (Жегрова, 78).
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Йоенсен, В. Давидсен, Наттестад, Ханссон, Бартальстову (Бальдвинссон, 79), Хендрикссон Ольсен (С. Ватнхамар, 62), ГВатнхамар, Эдмундссон, Серенсен (Ольсен, 89).
Предупреждения: Эдмундссон, 34. Наттестад, 54. Нухиу, 62. Ольсен, 90+3.
Судья: Фертентен (Бельгия).
10 сентября. Приштина. Стадион Pristina City Stadium.
Все о Лиге наций — здесь