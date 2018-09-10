Прогноз на матч Мальта — Азербайджан: сможет ли команда Гурбанова победить в гостях

Мальта — Азербайджан. Прогноз на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА (10.09.2018, 21:45 мск).

Сборные Мальты и Азербайджана неудачно начали свою кампанию в Лиге наций, поэтому в очной встрече они должны играть на победу, чтобы сохранять хорошие шансы на повышение в классе. Букмекеры перед этим матчем в своих коэффициентах отдают небольшое предпочтение азербайджанцам.

Коэффициенты на матч: П1 — 4.05, X — 3.125, П2 — 2.16. ТБ 2,5 — 2.85, ТМ 2,5 — 1.48.

Сборная Мальты

Сборная Мальты никак не может добиться прогресса, который наблюдается у некоторых других маленьких европейских сборных. За последние 3 года мальтийцы добыли лишь одну победу, прошлым летом сенсационно обыграв в товарищеском матче Украину (1:0). Но с того времени было сыграно 11 матчей, в которых удалось добыть лишь 2 ничьи. В контрольных матчах этого года мальтийцы проиграли Люксембургу (0:1), Финляндии (0:5) и Грузии (0:1), сыграв вничью лишь с Арменией (1:1). В стартовом матче в Лиге наций команда Раймонда Фарруджи не имела особых шансов зацепиться за очки в гостевом матче с Фарерскими островами (1:3), проиграв абсолютно по делу.

Сборная Азербайджана

Сборную Азербайджана считали главным претендентом на первое место в третьей группе лиги D. В отборе на ЧМ-2018 она смогла набрать целых 10 очков, хотя только благодаря классному старту турнира, после чего начала проигрывать всем подряд, кроме Сан-Марино. Серия неудач привела к тому, что на должность главного тренера был привлечён Гурбан Гурбанов , который начал совмещать эту работу с работой в «Карабахе». В товарищеских матчах получалось результат показывать с переменным успехом — проигрыши от Беларуси (0:1) и Казахстана (0:3), ничья с Македонией (1:1) и победы над Кыргызстаном (3:0) и Латвией (3:1). В первом туре Лиги наций от азербайджанцев ждали только победы в домашнем матче с командой Косова, но они не смогли сделать практически ничего, из-за чего вынуждены были довольствоваться ничьей 0:0.

Где смотреть матч

Текстовая трансляция матча Мальта — Азербайджан состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Мальты имеет минимальное преимущество над сборной Азербайджана по статистике личных встреч: +3=1-2, разница мячей — 11:7. В последний раз команды встречались в отборе на Евро-2016 — тогда азербайджанцы победили дома 2:0, а на Мальте была зафиксирована боевая ничья 2:2.

Интересные факты

Сборная Мальты имеет 11-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-9, 3:26);

Сборная Мальты имеет 25-матчевую безвыигрышную серию в официальных матчах (+0=3-17, 9:55);

Сборная Азербайджана имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в матчах против сборной Мальты (+2=1-0, 7:2);

Сборная Азербайджана проиграла лишь 11 раз в последних пяти матчах (+2=2-1, 7:5);

Сборная Азербайджана выиграла лишь 1 официальный матч из последних девяти (+1=2-6, 8:19).