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Футбольный тренер объяснил пользу турнира Лига наций
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Футбольный тренер объяснил пользу турнира Лига наций 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Известный футболист и тренер Равиль Сабитов в эире НСН объяснил, в чём плюсы нового турнира.
Испанские футболисты обыграли команду Англии со счётом 2:1 в матче первого тура Лиги наций.
Отметим, в этом году турнир проводится впервые. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
Известный футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН объяснил, зачем нужен новый турнир.
"Лига наций, в первую очередь, — очень хорошая замена товарищеским матчам. Потому что командам очень сложно находить себе спаринг-партнёров. Иногда бывает, что приходится играть с командами с совсем низким рейтингом, но только они в этот момент свободны. Этот турнир по многом облегчил задачу всем сборным. И коммерческая составляющая здесь играет немаловажную роль", — рассказал НСН Сабитов.
Ранее Россия обыграла сборную Турции со счётом 2:1. В составе российской команды голы забили Денис Черышев и Артём Дзюба.
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