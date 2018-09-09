Футбольный тренер объяснил пользу турнира Лига наций

Известный футболист и тренер Равиль Сабитов в эире НСН объяснил, в чём плюсы нового турнира.

Испанские футболисты обыграли команду Англии со счётом 2:1 в матче первого тура Лиги наций.

Отметим, в этом году турнир проводится впервые. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Известный футболист и тренер Равиль Сабитов в эфире НСН объяснил, зачем нужен новый турнир.

"Лига наций, в первую очередь, — очень хорошая замена товарищеским матчам. Потому что командам очень сложно находить себе спаринг-партнёров. Иногда бывает, что приходится играть с командами с совсем низким рейтингом, но только они в этот момент свободны. Этот турнир по многом облегчил задачу всем сборным. И коммерческая составляющая здесь играет немаловажную роль", — рассказал НСН Сабитов.